Le Port d' Anvers reste fidèle à l'Antwerp malgré l'arrivée d'Overmars

Malgré les remous provoqués par l'arrivée de Marc Overmars comme directeur technique de l'Antwerp, le Port d'Anvers restera le sponsor du club de football, a confirmé l'échevine en charge du port et présidente du conseil d'administration Annick De Ridder (N-VA) au quotidien Het Nieuwsblad jeudi.

"Avec le Port d'Anvers, nous sommes un sponsor dans les bons et les mauvais jours", a déclaré Annick De Ridder au Nieuwsblad. "Nous allons honorer notre engagement annuel jusqu'au terme de la saison." L'autorité portuaire a reçu, du club, "suffisamment de garanties que cette importante question éthique et sociétale sera traitée avec l'engagement et la vigueur nécessaires" et envisage "favorablement une prolongation de la collaboration avec l'Antwerp".

Après l'engagement d'Overmars, plusieurs sponsors ont mis fin à leur collaboration avec l'Antwerp. Overmars venait de quitter l'Ajax après des rapports sur des comportements inappropriés envers le personnel féminin du club.

