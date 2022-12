Le Port autonome de Liège acquiert la nouvelle Capitainerie au coeur de l'écoquartier " Rives Ardentes" à Coronmeuse

C’est une bonne nouvelle pour l’essor du tourisme fluvial mais aussi pour l’économie liégeoise.

Le Port autonome de Liège bénéficiera de 1,6 million d’euros de subsides du Commissariat général au Tourisme (CGT) pour l’acquisition d’une nouvelle Capitainerie implantée au sein du futur port de plaisance, au cœur de l’écoquartier en devenir" Rives Ardentes", à Liège. Ce subside a été octroyé dans le cadre de l’Appel à projets relatif au Développement de l’offre des infrastructures du Plan de Relance de la Wallonie.

Cette nouvelle Capitainerie sera destinée à la fois aux agents du Port autonome mais aussi aux plaisanciers qui y trouveront différents services tels que des douches, des sanitaires mais aussi le nécessaire pour pouvoir y nettoyer son linge. Accessible aux personnes à mobilité réduite, cette nouvelle Capitainerie proposera également un espace Horeca. "C’est un exploitant privé qui va occuper le rez-de-chaussée de ce magnifique bâtiment avec des terrasses et une vue panoramique sur le nouveau port de plaisance" explique Emile-Louis Bertrand, Directeur général du Port autonome de Liège.

Le coût total des travaux de construction de la Capitainerie s’élève à plus de 2 millions d’euros. Le Port autonome prendra donc en charge plus de 400.000 euros. Sa construction a été confiée à la S.A Neolegia par la Ville de Liège.

Le nouveau port de plaisance, géré par le Port autonome de Liège, sera complémentaire avec l’actuel Port des Yachts de Liège qui arrive à saturation. " Il y a à peu près 120 emplacements occupés en permanence au Port des Yachts et en période estivale on a pas mal de passages de touristes. On a donc estimé qu’il était nécessaire de continuer à développer ce tourisme fluvial avec un nouveau port de plaisance qui comptera environ 80 nouveaux emplacements disponibles" poursuit Emile-Louis Bertrand.

La nouvelle Capitainerie, qui sera parrainée par le skipper belge Jonas Gerckens et le port de plaisance prendront place sur la darse de Coronmeuse, en rive gauche de la Meuse, à l’aval du Pont Atlas V à Liège.

Les chantiers de la nouvelle Capitainerie et du nouveau port de plaisance démarreront en 2023 et devraient se terminer d’ici la fin 2024 au plus tard.