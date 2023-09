Le porno audio, futur éthique de l’érotisme ?

En 2018, VOXXX est développé par Olympe de G., figure de proue du porno féministe. La plateforme dédiée aux audios érotiques propose aux "libidos audiophiles" de nombreux voyages excitants spécialement conçus pour les oreilles. Sur son site, précurseur du genre, on retrouve plus de 222 épisodes répertoriés avec près de dizaines de voix différentes. Aujourd’hui, VOXXX cumule 25 millions d’écoutes.

Pour sa créatrice, ce succès n’est pas un hasard : "Avant le lancement de VOXXX, j’avais fait le constat que les femmes cis hétéros qui n’avaient pas une sexualité très épanouissante avec leur partenaire étaient aussi souvent des femmes qui ne se masturbaient pas. Je me suis rendu compte qu’il y avait un tabou autour de la masturbation féminine, qu’on la voyait très peu dans les films par exemple. Je me suis dit qu’il fallait plus de ressources pour s’auto-explorer, mieux connaître son corps, son plaisir. C’est la base de bien se connaître via la masturbation, pour mieux communiquer avec ses partenaires et ainsi y prendre plus de plaisir."

Seulement, elle dresse le constat que l’exploration de son plaisir par la pornographie dite mainstream est parfois rendue difficile par les violences qui y sont véhiculées et la honte associée à ces plateformes : "Beaucoup de ces femmes n’allaient pas sur des sites pornos soit parce qu’elles y étaient déjà allées et qu’elles avaient été confrontées à des images choquantes ou à du contenu qui ne les excitaient pas, mais aussi parce qu’il y a une image honteuse associée aux sites pornographiques. J’ai voulu créer une plateforme qui ne soit pas vécue de cette manière, avec une identité visuelle plutôt tournée vers le bien-être : on ne tombe pas directement sur quelque chose de très sexuel. L’idée était de proposer du contenu pornographique qui invite à la reconnexion à son corps."

Pour la réalisatrice, la honte autour du plaisir féminin empêche les femmes de s'exprimer librement sur leurs désirs : "J’ai trop souvent constaté qu’avec mes copines on parlait de nos plans culs que quand ils étaient foireux plus que des choses qui nous avaient apporté du plaisir. Il y a un savoir féminin qui ne circule pas. A ce niveau-là, VOXXX marche bien, ce n’est pas quelque chose qu’on cache, et donc c’est aussi une occasion de parler des épisodes qui nous font du bien, des voix qu’on préfère…"

L’ambition première d’Olympe de G. était de créer du contenu pornographique pour les femmes. Mais après quelque temps, elle s’est intéressée au public masculin et a lancé une plateforme qui leur était destinée. Celle-ci est restée sans succès : "J’ai essayé de développer une nouvelle version pour homme mais je crois qu’on a été un peu loin dans nos ambitions et dans ce qu’on proposait comme contenu. Les épisodes s’enchaînaient aléatoirement sans mention des voix, et pour les hommes hétéro c’est encore probablement rédhibitoire d’entendre des voix d’hommes. On parlait aussi de l’exploration du plaisir prostatique et je pense qu’ils n’étaient pas prêts." Les hommes ne sont pour autant pas absents de l’audience de VOXXX, mais ils ne représentent ni la majorité ni le public cible, explique la réalisatrice.