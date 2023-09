Le porc Piétrain célébré ce week-end à Jodoigne, alors que le secteur n’est pas à la fête

C’est un événement festif chaque année début septembre à Jodoigne. La Confrérie de l’Ordre du Cochon Piétrain met à l’honneur ce produit du terroir pendant tout un week-end. Au programme, des animations en tous genres, des dégustations, un cochon à la broche… Mais "malheureusement, cette année encore, les temps difficiles qui règnent pour le secteur porcin belge mais aussi l’avenir incertain pour notre Porc Piétrain ne nous permettent pas d’en exposer", indiquent les organisateurs. "Depuis la peste porcine africaine, l’Afsca nous interdit d’exposer des porcs dans les événements publics", confirme Eric Ossaer, Petit Maître de la Confrérie et lui-même ancien éleveur.

De plus en plus sont découragés, abandonnent le métier. Et leurs enfants ne veulent pas reprendre car cela n’est plus intéressant

Même son de cloche du côté d’Henri Stas, sélectionneur, le dernier en activité dans le Brabant wallon. "Depuis trois ans, nous sommes obligés de rester chez nous. Et c’est un peu dommage car, aujourd’hui, les concours et les foires agricoles nous permettent aussi de combler le fossé qui se creuse de plus en plus entre le producteur et le consommateur", déplore-t-il. Dans son salon trônent fièrement des dizaines de coupes et trophées, résultat du travail acharné de plusieurs générations. "J’espère de tout cœur que ça va reprendre, pour autant qu’il y ait encore des sélectionneurs. De plus en plus sont découragés, abandonnent le métier. Et leurs enfants ne veulent pas reprendre car cela n’est plus intéressant", poursuit-il avec amertume.