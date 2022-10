Le pop punk fait son grand retour… et ça ne vous rajeunit pas !

Mardi 11 octobre dernier, l’annonce du retour en bonne et due forme du trio de pop punk californien Blink 182 s’est répandue sur la toile comme une traînée de poudre. Après près de 10 ans d’absence, les légendaires quarantenaires à l’origine du fantastique "Enema of the State", Tom Delonge, Marc Hoppus et Travis Barker, redonnaient signe de vie en balançant les dates d’une tournée mondiale et la sortie d’un album à venir. Une nouvelle qui n’a pas manqué de raviver les souvenirs et premiers émois musicaux d’une génération biberonnée à MTV version début 2000 et prête à se tailler une nouvelle jeunesse en tentant de revivre, l’espace d’une date de concert, leurs plus belles années.

On a discuté avec Christophe Pirenne* de ce retour en grande pompe d’un genre délaissé au milieu des années 2000 et qui signe aujourd’hui un retour fracassant, le pop punk.

[* Christophe Pirenne est Musicologue et professeur d’histoire de la musique et des politiques culturelles à l’Université de Liège et à l’Université de Louvain-la-Neuve, auteur notamment de l’ouvrage "L’Histoire du Rock " paru chez Fayard en 2011.]