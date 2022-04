Le poop-shaming, l'ennemi numéro un des couples ?

"Les princesses ne font pas caca !" Vous avez forcément déjà entendu - ou prononcé - cette phrase qui, même sur le ton de l'humour, en dit long sur le rapport que chacun peut avoir avec tout ce qui se passe - ou ne passe pas - aux WC.

Et les femmes sont plus concernées par ce phénomène socio-psychologique qui peut avoir des répercussions sur leurs rapports aux autres, leur travail, leur santé, et même sur leur vie de couple.

Plus des trois quarts des Françaises (76%) confient avoir déjà été gênées à l'idée de devoir faire la grosse commission dans une situation de non-intimité, révèle un sondage réalisé par l'Ifop pour Diogène France.

Si le problème concerne également la gent masculine, les hommes sont moins nombreux à se préoccuper du regard des autres (62%) quand il s'agit d'aller à la selle.

Les odeurs apparaissent comme la raison principale de cette gêne (91% des femmes vs 88% des hommes), suivies par les bruits pouvant émaner d'un passage aux toilettes (89% vs 85%) et du risque que les autres utilisateurs vous pointent du doigt si les toilettes ne sont pas propres (74% vs 80%).