Le pont sur le ring de Bruxelles est en place, le ring a rouvert à 11h00

Le pont de l'avenue Hector Henneau à Zaventem, qui surplombe le ring de Bruxelles, est en place. Le ring, fermé depuis samedi soir, a rouvert à 11h00 ce dimanche matin, 3 heures plus tôt que prévu, selon l'organisation qui réalise les travaux.

Le pont date des années 70 et devait être remplacé d'urgence. La chaussée n'était pas non plus suffisamment sécurisée pour les cyclistes et les piétons.

Le nouveau pont disposera d'une piste cyclable distincte, de bandes réservées aux bus et d'un trottoir. Un passage vert est également prévu afin de permettre aussi aux animaux de traverser. Au total, le pont aura une largeur de 44 mètres, soit plus du double de la largeur de l'ancien pont.

Les travaux ont été réalisés en différentes phases depuis avril 2021. La première moitié du pont a été mise en place fin juin 2022. L'ancien pont a été démoli quelques mois plus tard.

Avec l'installation de la deuxième section du pont, un nouveau pas important a été franchi. L'ensemble de l'ouvrage devrait être opérationnel à l'été 2024. L'ensemble du projet coûte environ 38 millions d'euros.