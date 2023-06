Le pont de Renoupré réouvert ce lundi après-midi, deux ans après les inondations

Près de deux ans après les inondations de juillet 2021, les habitants du quartier de Renoupré, à cheval sur les communes de Dison et de Verviers, s’apprêtent à pousser un gros ouf de soulagement. Le pont qui relie les deux côtés de la Vesdre dans leur quartier va être réouvert ce lundi après-midi. Fini le long détour qu’ils devaient effectuer depuis lors. Dans le quartier, le soulagement est unanime.

" On sera content qu’il soit bien réouvert en tout cas, pour éviter les détours. Et puis les bus ne venaient plus jusqu’ici. Les enfants qui vont à l’école devaient aussi faire un grand tour ", explique Sabrina. " Ça me fait plaisir mais je ne suis pas contente parce qu’on est des oubliés ", peste toutefois Rosa. " Je suis très heureuse qu’on ouvre le pont. Ça faisait un grand détour et ça soulagera toute la rue et les alentours ", se réjouit une autre riveraine. " C’est une super bonne chose parce que depuis presque deux ans le pont est fermé à cause des inondations. Ce qu’on espère en même temps c’est que le bus va pouvoir repasser dans le quartier, parce que la rue Tivoli est à double sens depuis les inondations donc nous, notre objectif, c’est que grâce au pont le bus repasse et que tous les habitants du quartier puissent être satisfaits de ça ", ajoute une membre du comité de quartier. " Moi je suis content. On ne devra plus faire le tour et on gagnera du temps ", confirme à son tour Jean-Claude.