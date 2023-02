Le pont de Prayon à Trooz fermé à la circulation du 10 au 12 février

Trooz sera coupé en deux tout ce week-end. Dès ce soir et jusqu’à dimanche inclus, le pont de Prayon, durement touché par les inondations de juillet 2021, est fermé à la circulation. Il sera impossible de traverser la Vesdre sans faire un détour de plusieurs kilomètres. Des navettes sont mises en place pour les riverains (réservation avant le vendredi 10 à 12 heures au 0498/62.78.21).

Ce week-end, le chantier va entrer dans une nouvelle phase : l’installation d’un nouveau pont "nous allons placer une structure métallique. Elle sera acheminée sur le site vendredi soir et installée dès samedi matin" explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW mobilité et infrastructures. Cette armature doit permettre de placer la première moitié du nouveau pont "c’est la partie qui est actuellement démolie. Cette phase du chantier devrait se terminer d’ici cet été" poursuit la porte-parole. La fermeture à la circulation n’est heureusement prévue que pour ce week-end. Normalement, dès lundi, voitures et piétons pourront de nouveau l’emprunter. Seuls les véhicules de +3 tonnes et demie seront interdits à l’exception des bus et des engins de chantier.

Un chantier terminé pour l’automne, si tout va bien

Une fois la première moitié du pont placée, le chantier entrera dans sa phase finale avec l’installation de l’autre demi-pont "avant cela, il faudra détruire la partie sur laquelle le trafic circule actuellement. Donc on détournera les automobilistes et piétons vers la moitié déjà rénovée et l’on s’attaquera à la partie restante, cette deuxième moitié de pont" conclu Sarah pierre. Le SPW espère terminer le chantier à l’automne de cette année.