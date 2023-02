Le polyamour, est-ce vraiment possible ?

Émilie, une auditrice d’Ath, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Avec mon mari, ça fait un an que nous avons ouvert notre relation. On n’a jamais été aussi proche, on a appris à appliquer la communication transparente, à se dire les choses et à se dire ce qu’on ressent. Avant, on ne se connaissait pas réellement."

Notre couple n’en ressort que plus fort

"Mon mari accepte et commence le polyamour. Moi, j’ai déjà entamé le processus et mon partenaire à d’autres partenaires. On s’entend tous bien, on se soutient et ça se passe très bien. Quand l’amour est là et qu’on a envie que notre couple fonctionne, tous les obstacles sont surmontables, c’est une question de travail sur ses propres émotions. J’ai toujours été amoureuse de plusieurs personnes. Il a fallu du temps pour qu’il accepte, mais aujourd’hui, mon mari est ami avec mon partenaire."