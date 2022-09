Le "Pôle Espace" d'Uccle ouvrira ses portes au grand public les 23 et 24 septembre

Le "Pôle Espace" situé à Uccle (avenue Circulaire) ouvrira ses portes au public le week-end des 23 et 24 septembre. Intitulé "De l'espace pour le climat", le thème de cette année mettra en valeur les recherches de l'Observatoire royal de Belgique (ORB), de l'Institut Royal Météorologique (IRM) et de l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB), ont annoncé mercredi les trois institutions.

"Ce sera une occasion pour mettre en valeur les recherches des trois instituts liées au climat, en plus de leurs recherches en sciences de la Terre et de l'espace", explique le communiqué.

Pour ce faire, des activités pour tous les âges attendront les visiteurs pendant les deux jours. Les curieux pourront visiter les télescopes et le parc climatologique ou encore découvrir les secrets de fabrication d'une prévision météo.

Ce sera également l'occasion d'en apprendre plus sur le changement climatique, notamment grâce aux nombreuses conférences portant sur plusieurs thématiques. Un lancer de ballon-sonde sera également au rendez-vous, tout comme la création d'aurores dans une chambre noire.

Les plus avides de connaissances pourront satisfaire leur curiosité en découvrant comment se déroule l'étude de la Terre, des planètes, des lunes et des comètes, qu'il s'agisse de notre système solaire ou d'astres évoluant plus loin dans l'univers.

Ce sera également l'occasion de rencontrer les différents scientifiques qui s'adonneront à diverses expériences ou animeront des ateliers pour petits et grands.

L'entrée est gratuite et aucune inscription au préalable n'est nécessaire.

Le site "Pôle Espace" rassemble les trois institutions fédérales belges utilisant la dimension spatiale pour comprendre l'environnement de notre planète, à savoir l'Observatoire royal de Belgique (ORB), l'Institut royal Météorologique (IRM) et l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB).