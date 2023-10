Le Pôle Elites de l’ACFF fait le bilan pour sa deuxième année : "Pérenniser le projet car il y a énormément de talent en Wallonie"

Andrea Di Benedetto est le premier joueur du Pôle Élites de l’ACFF appelé en équipe nationale. L’ailier de Mons est sélectionné en U16 Tard Mature. De quoi rendre heureux Thierry Siquet et son staff, qui s’occupent de ces gamins depuis plus d’un an. Créé en août 2022, le Pôle Élites de l’Association des Clubs Francophone de Football fait le bilan.

Cette saison, c’est la deuxième année que le Pôle Élite de l’ACFF va devoir gérer une petite vingtaine de U16 (19 au total). Repérés dans les sélections provinciales, ils ont intégré le projet pour une année. Ce projet, c’est permettre à des jeunes de 15 ans de se montrer et d’attirer l’œil de clubs professionnels. Si leur semaine se résume entre l’internat du côté de Liège, école et football, ils restent cependant affiliés à leur club et sont donc en quelque sorte prêtés un an à l’ACFF.

La saison passée, ils étaient 20 au total et huit ont trouvé un club élite cette année. De quoi rendre fier Thierry Siquet, manager élite talent à l’ACFF : "La première génération est partie plus forte que lorsqu’elle est arrivée. Certains n’ont pris que quelques pourcents et d’autres ont fortement évolué. On aurait été content d’avoir deux ou trois joueurs. Mais avec huit qui sont passés dans des clubs pros, on est vraiment très heureux. Et puis, il y a aussi d’autres qui ont changé vers des clubs plus huppés que leur club d'origine. Donc c’est vraiment positif."

Parmi cette génération 2007, Andrea Di Benedetto a été récompensé d’une sélection en équipe nationale : "C’est une super bonne nouvelle pour lui, ça doit lui faire plaisir. Il avait eu un entraînement fin septembre et ça s’est bien passé."

Andrea rejoint donc la seconde sélection U16, celle dite des Tard Mature : "Ce sont des garçons qui dans leur développement physique sont plus petits et plus frêles. Mais depuis 2008, l’Union belge a une équipe tard mature chez les jeunes pour garder des futurs potentiels qui peuvent disputer des matches de haut niveau. Il y en a beaucoup chez les A qui sont passés par là."