Le Polar Pod, un incroyable navire vertical pour explorer l'océan Austral, gigantesque puits de carbone

Un formidable puits de carbone

Les océans du monde entier captent 1/3 du CO₂ présent dans l’atmosphère, dont une partie de celui que nous émettons en excès. Un des processus de soustraction du dioxyde de carbone de l’atmosphère est sa dissolution à la surface de l’eau. Le carbone inorganique est conduit par les courants de surface vers les eaux froides polaires où, devenant plus denses, elles plongent, transportant le CO₂ dissous dans la circulation océanique profonde. Il y sera stocké pour plusieurs siècles.

Ce phénomène est d’autant plus efficace que la mer est agitée – tourbillons, vagues, embruns piègent l’air à la surface – et que la température de l’eau est basse. Le dioxyde de carbone se dissout plus abondamment dans l’eau froide que dans les eaux tempérées. C’est pourquoi à lui seul, l’immense océan Austral absorbe 50 % de la quantité de gaz carbonique capturée par l’ensemble des océans de la planète. Si on fait le calcul, cela voudrait dire que l’océan Austral capture 1/6 du CO₂ présent dans l’atmosphère.

Un navire vertical… pour gagner en stabilité

L’équation pour Jean-Louis Etienne était la suivante : quel type de vaisseau peut permettre à des scientifiques de séjourner dans de bonnes conditions de sécurité et de confort dans l’océan Austral, durant toute l’année ?

L’idée d’une plateforme dérivante, stabilisée grâce à ses 80 mètres de tirant d’eau (partie immergée) et ses 150 T de lest, est vite apparue comme une réelle opportunité. Un treillis composé de trois gros tubes permet aux vagues de " traverser " le navire et de le rendre moins tributaire du mouvement de la houle.