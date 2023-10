Le polar "Au bon vieux temps de Dieu" : les pensées intemporelles d’un inspecteur de police

"Au bon vieux temps de Dieu", est le titre sibyllin du dernier roman de l’auteur Sebastian Barry, souvent nominé et récompensé outre-Manche. Ce dernier nous apporte un modus vivendi pour ces temps abominables : Comment s’extraire du monde, comment ne pas se laisser submerger par l’horreur qui chaque jour s’ajoute à l’horreur ?

Sébastian Barry nous met en présence d’un inspecteur à la retraite. Un homme qui a connu son lot de violence, par son métier mais aussi dans sa chair : la maltraitance et les abus dans l’enfance, puis la perte de sa chère épouse, la mort de ses deux enfants adultes. Alors, depuis qu’il est à la retraite, il se contente de regarder la mer d’Irlande par la fenêtre, assis dans son fauteuil en osier, et il laisse ses pensées dériver doucement pour ne garder que l’écume du bonheur, que les souvenirs heureux avec son épouse, si belle, qui ne quitte jamais ses pensées.

Un polar existentiel

Or, un matin, les anciens collègues policiers de l’inspecteur viennent frapper à sa porte. Ils le sollicitent pour un vieux dossier qu’il a suivi et qui pourrait le mettre en péril : le meurtre d’un prêtre pédophile. Et depuis, les pensées de notre vieil inspecteur se remettent en route. Toute l’émotion du roman vient de la manière dont Sebastian Barry évite l’odieux sujet en arrière-plan, tourne autour, comme son personnage l’a fait toute sa vie : " au bout d’un moment, écrit-il, c’est comme si les choses anciennes n’avaient jamais existé. Des choses autrefois fraîches, soudaines et terribles qui finissaient par se dissiper dans ce bon vieux temps de Dieu, comme ces promeneurs qui s’avançaient si loin sur Killiney Strand que, lorsqu’on regarde, au bout d’un moment, ils ne forment plus qu’une tache noire avant de disparaître. "

Les images heureuses comme une parade

Maintenant que les journées de l’inspecteur sont vides, ou du moins avant que ses collègues ne ressurgissent, le danger est grand de se faire rattraper, aspirer par le tourbillon des rêves éveillés, et par la confusion entre le réel et le fantasmé. C’est ce tissu-là que froisse ce roman, avec une dextérité hypnotique et un charme poignant, pour qui accepte de le suivre dans ces diversions qui sont les parades de cet homme, qui tente de ne garder que les images heureuses.