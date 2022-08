Le PokémonPresents d’août : on débriefe tout ça !

Tout d’abord, pour les plus tryharders d’entre vous, sachez qu’après 3 ans d’absence, les Championnats du Monde de Pokémon reprennent ! Ils se tiendront à Londres, du 18 au 21 août à Londres. Plusieurs milliers de joueurs et joueuses sont attendus sur place. Les formats classiques seront de mise : le jeu de cartes, les combats sur Épée/Bouclier et les combats sur Pokkén.

Nouveauté cette année : deux nouvelles catégories seront présentes dans le championnat ! En effet, Pokémon Go et Pokémon Unite seront de la partie. Pour Pokémon GO, une centaine de joueurs seront répartis en deux catégories d’âge et pour Unite, où 16 équipes de 11 régions différentes s’affronteront.

Pour les fans de goodies qui pourront s’y rendre, un Pokémon Center temporaire sera sur place. Et oui, ça donne envie.

Evidemment pour les personnes qui ne pourront pas se rendre sur place, tous les matches seront retransmis en direct via les canaux officiels de Nintendo.