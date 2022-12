Le Poke bowl, bien loin de la recette d’origine hawaïenne

Vous avez remarqué, vous pouvez voyager partout en Europe, même dans des lieux où la cuisine de terroir semble régner avec hégémonie, même à la cafétéria de la RTBF, et vous tombez sur des poke bowls ! Même dans mon petit village en Italie, à Malaga, en passant par Naples et Erps-Kwerps, il y en a toujours au moins un pour te proposer ce bol froid avec des morceaux de poisson rarement durable.

C’est quoi le poke, au départ du début du départ ? Du poisson cru un peu moche mais local d’Hawaï, assaisonné avec des produits locaux d’Hawaï. Et je suis certain qu’au départ, ça doit être une préparation fantastique. C’est donc une recette ultra-locale, qui peut se comparer au ceviche ou au sashimi.

Et ça devient quoi au final, dans la plupart des officines à " poke "? Un bol qui déborde de riz avec plein de saumon et d’avocat, deux produits à consommer avec modération au regard de leur empreinte écologique. D’ailleurs on peut étendre la constatation : l’alimentation pseudo-santé urbaine chic tourne toujours un peu en rond autour des mêmes produits, que ce soit "poke" ou ''buddah'', le bowl est ennuyeux de banalité et de conformisme. De l’avocat, du poisson cru pas bon, des haricots japonais edamame, et du riz.

Des produits chers, donc, surtout le thon cru qui vient la plupart du temps de l’océan Indien (le vrai thon rouge de Méditerranée est impayable, mais paradoxalement, redevenu durable) et une obsession autour de l’avocat dont on sait qu’il est souvent écologiquement discutable. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, hein, un donburi, un bol de riz parfaitement vinaigré avec du bon poisson cru et du wasabi, je fais des bonds de joie !

Revenons à nos poke bowls, car on a malheureusement trop l’habitude de voir massacrés des produits et recettes d’ailleurs quand ils deviennent de la world food. Parfois ce massacre accouche de quelque chose de bon, comme le spag bol quand il est bien fait, parfois il donne lieu à des avatars, comme le poke bowl débordant de riz et de saumon indigne, ou pire, la pizza Hawaï.

Alors, vous les Hawaïens qui nous écoutez sûrement, je vous invite à vous mobiliser pour le respect du poke qui est en train de devenir un n’importe quoi à vingt balles, à créer une association pour la sauvegarde du vrai poke bowl hawaïen, parce que je sens arriver la pizza poke, et ça franchement, ça ne va pas être possible !