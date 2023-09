Le poisson frais est-il devenu impayable ?

Certains restaurateurs et certains poissonniers estiment que les prix du poisson frais sont en hausse à cause du Brexit qui limite les zones de pêche et de la pression des grossistes hollandais qui achètent leur poisson chez nous, ce qui ferait grimper les prix. Qu’en est-il réellement ? Le poisson frais est-il devenu un produit de luxe ? Allons-nous devoir nous passer de poisson frais dans nos assiettes ?

Pour le savoir, nous avons poussé la porte de la poissonnerie Mat Mar, à Flobecq. Ici, Natacha Rolland n’a pas vu exploser les prix du poisson : "Je ne trouve pas que ça ait tellement augmenté. Cinq à dix pourcent, peut-être, mais ce qui pose problème c’est vraiment l’augmentation des matières premières étant donné que nous travaillons beaucoup avec un service traiteur. Et là, tout ce qui est beurre, crème, tout a hyper ! Donc nous sommes obligés de répercuter ça c’est certain".

Le mari de la poissonnière, lui, est grossiste. Et, pour lui, si les prix du poisson augmentent et suivent le cours global de l’augmentation du coût de la vie, c’est dû à plusieurs facteurs : le prix du carburant qu’utilisent les pêcheurs, les coûts d’embauche du personnel : "la pêche a besoin de beaucoup de manutention, rappelle Laurent Blomart. Ce n’est pas de l’élevage. Ce sont des hommes qui vont au front la nuit avec des bateaux qui consomment beaucoup de mazout". Et puis, le réchauffement climatique impacte aussi probablement les résultats de la pêche : "Il y a peut-être aussi 10 à 15% de poissons en moins dans les filets à cause de certaines espèces qui disparaissent dans les zones de pêche traditionnelles". A cause de la température des mers et des océans, certains poissons remonteraient vers le nord et se font donc moins nombreux dans les filets des pêcheurs en mer du Nord. A contrario, on retrouve chez nous des espèces que l’on voyait davantage dans le sud auparavant comme le bar ou la daurade.

Les clients continuent à en manger

Malgré des prix qui oscillent entre 25 et 50 euros le kilo, le poisson frais conserve ses adeptes. "Les gens sont de plus en plus demandeurs de poisson dans les restaurants, précise Laurent Blomart, et mon épouse qui tient la poissonnerie a de plus en plus de demandes. Au contraire, les gens ont besoin de s’alimenter correctement et vont rechercher des produits de qualité". Natacha Rolland est du même avis : "le dos de cabillaud par exemple que l’on vend à 49,50€/kilo reste notre cheval de bataille, ça reste le poisson le plus vendu chez nous. On a un super saumon écossais, ajoute la poissonnière, qui est à plus de 40,00€ et c’est ce que je vends le plus."

Confirmation avec ces clients que nous avons rencontrés dans la poissonnerie : "On préfère fréquenter des poissonneries et en manger peut-être moins souvent, mais manger de la qualité. Maintenant, nous ne sommes que deux, donc nous n’avons pas besoin d’une trop grande quantité. Mais c’est vrai que quand nous avions les enfants à la maison, pour quatre personnes, les prix montent vite !" regrette cette cliente.

Des alternatives ?

Oui, il est encore possible de manger du poisson, à condition de respecter la saisonnalité : "On est tributaires de la saisonnalité des poissons parce que majoritairement ils restent quand même sauvages. Il y a des gens qui les pêchent en hiver et donc les conditions atmosphériques jouent sur le prix du poisson", explique le grossiste. Il peut être intéressant aussi de se tourner vers les offres des poissonniers et de choisir son menu en fonction des prix de la semaine : "Il y a toujours possibilité de se procurer des poissons à moindre coût", affirme Natacha Rolland. "Chaque semaine, nous essayons de promouvoir un poisson et de le maintenir à 25€ le kilo". Les prix du poisson sont en effet très fluctuants et dépendent de l’offre et des coûts de la pêche. Pour réduire le budget, la poissonnière conseille de se tourner vers le colin, le colin royal, les queues de cabillaud, ou encore les filets d’aiglefin qui tournent autour des 25 euros/kilo.