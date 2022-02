Le poison autoritaire en Russie, une enquête à voir dans Doc Shot

Et l’autre Russie, celle qui continue de croire en Vladimir Poutine, qui est-elle et dans quel monde narratif, bâti par la propagande des chaînes de télévision officielles, vit-t-elle ? Grâce à ses talents d’orateur et au battage médiatique de ses chaînes aux ordres, le président russe réussit encore à convaincre, jusqu’en Occident, qu’il est populaire, modeste et irremplaçable.

Alors, 30 ans après sa chute, que reste-t-il de l’Union soviétique ? Entre la Russie idéalisée de Poutine bâtie sur la victoire de 1945, et les mécontents qui ont surnommé le parti présidentiel le parti " des escrocs, des voleurs et des assassins ", deux Russies coexistent. Une qui vit dans le passé et l’autre, qui aspire à un autre avenir.