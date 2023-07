Le pois de senteur à la floraison au parfum envoûtant : comment le semer, le planter et l’entretenir ?

Les plants sont repiqués en pleine terre en avril lorsqu’il n’y a plus de risques de grosses gelées. Faites des trous un peu plus hauts que les godets et espacez-les d’une vingtaine de centimètres. Ajoutez une poignée de compost dans le fond et placez-y la motte. Recouvrez, tassez et arrosez.