Le PointCulture de Charleroi va définitivement fermer ses portes

C’est une page qui se tourne. Le PointCulture de Charleroi fermera définitivement ses portes ce samedi. Ouverte en 1957, la Médiathèque de Charleroi (Pointculture) est la deuxième plus ancienne du pays. Depuis plusieurs années, avec l’arrivée d’Internet et des plateformes, le public n’était plus au rendez-vous.

Pour les derniers habitués, cette fermeture est accueillie avec tristesse. "Je le vis mal. Désormais, mes choix musicaux vont être gérés par des algorithmes. Moi, par exemple, j’aime beaucoup le cinéma Corréen, que l’on ne trouve pas sur les plateformes. À la Médiathèque, il était possible de faire tout un tas de découvertes", confie l’un d’entre eux.