Le point sur la situation de sécheresse en Wallonie : l'heure est à la vigilance

La spécialiste du Centre de crise de la Wallonie (CRC-W), Stéphanie Ernoux, était l'invitée La Première ce vendredi 8 juillet. Au menu : la situation de sécheresse en Wallonie et le rôle du Centre de crise.

Depuis 2017, le Centre de crise a activé ce que l'on appelle "la cellule sécheresse". Une cellule créée à la suite de vague de sécheresse successive. "La cellule se réalise systématiquement de mai à octobre parce qu’on est vraiment préoccupé par la récurrence de ces périodes de sécheresse. Et on est vraiment attentif, chacun dans son domaine d’expertise, à suivre des groupes de travail, des rapports et des analyses, même au niveau européen pour amener, au sein de la réunion, cette expertise et partager les conseils, les retours d’expérience, que ce soit dans le domaine agricole, le forestier, la pêche. Les distributeurs et opérateurs de l’eau aussi participent à énormément de réunions et de rapports d’expertise pour nous amener tous les éléments d’information qui nous permettent d’avoir une vue transversale sur cette sécheresse."

Pour l'experte, la mi-sécheresse de l'IRM indique pour l'instant une situation pour la Wallonie qui se rapproche d'un scénario sec. L'heure est donc à la vigilance. "On vient de l’entendre au bulletin météo, on annonce très peu de précipitations pour les dix jours à venir et donc on va certainement évoluer vers le très sec pour l’est de la province de Liège ainsi que pour la province de Namur, dans le sud de la province de Luxembourg."

Et ce temps sec, cette sécheresse, ont de multiples conséquences environnementales et financières.

Ainsi par exemple, "il faut s’attendre malheureusement à ce que les tronçons commencent progressivement à fermer pour la circulation des kayaks. C’était déjà le cas depuis quelques semaines pour le Viroin. Pour une partie effectivement du tronçon de l’Ourthe, c’était déjà fermé en aval de Nisramont et ça va certainement être interdit du barrage de Barvaux jusqu’à Comblain-au-Pont et il y a une portion aussi du tronçon de la Semois qui va être fermé." Les nouvelles fermetures seront toutes notifiées sur le site kayak.environnement.wallonie.be qui signale effectivement chaque fois les tronçons qui sont progressivement fermés.