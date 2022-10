Le point sur la guerre en Ukraine ce 27 octobre : Poutine vise l'Occident dans un discours accablant, restrictions d'électricité dans le centre du pays

Les jours se suivent et les combats continuent à faire rage entre les hommes de Vladimir Poutine et ceux de l’armée ukrainienne. Les civils ne sont pas épargnés puisqu’une fois encore pendant la nuit les villes de Kiev et Zaporijjia ont fait l’objet de frappes de la part des forces russes. La "bataille de Kherson" serait imminente. Redoutée depuis plusieurs jours par l’armée de Moscou qui se renforce sur le terrain, elle pourrait bien marquer un tournant important dans cette guerre débutée en février dernier.