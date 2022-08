Le point complet sur les chantiers de la rentrée (carte interactive)

Depuis le 8 juillet

Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à Etalle, des travaux de réfection des revêtements se sont déroulés sur la N83/rue du Moulin entre le giratoire N83/N87 (non compris) et le carrefour N83/rue Place des Chasseurs Ardennais, soit sur environ 400 mètres. Cet entretien préventif des revêtements permet d’éviter des dégradations en profondeur de la structure qui auraient alors nécessité des travaux plus lourds.