Le point commun entre AC/DC, les Stones, Stranger Things, ZZ Top et Johnny Depp ? Ils ont tous fait l’actu cette semaine !

Je vous propose de commencer par un vrai cocorico puisque c’est à Namur qu’une statue en marbre de Brian Johnson d’AC/DC va voir le jour grâce à un crowdfunding via classic21.be !

Les Rolling Stones ont entamé leur tournée européenne célébrant leurs 60 ans de carrière qui passera par la Belgique, avec les Islandais de Kaleo en première partie.

Cette première semaine de juin a été riche en sorties avec de nouveaux clips de Muse, Maneskin et ZZ Top.

On parlera aussi de la série Stranger Things, dont le succès repose aussi sur la qualité de sa bande-son. Le titre "Running up the Hill" de Kate Bush a d’ailleurs vu ses écoutes en streaming exploser depuis le lancement de la nouvelle saison.

Impossible d’échapper au procès entre Johnny Depp et son ex-femme dans la presse cette semaine. Cela n’a pas empêché le musicien de s’octroyer un moment de répit avec Jeff Beck lors d’un concert au Royaume-Uni.

Scorpions a décidé de modifier les paroles du hit "Wind Of Change", pour éviter "d'idéaliser la Russie".

Et pour terminer : des images pour les amateurs de Star Wars et des Red Hot Chili Peppers. Comme pressenti au début du mois, le bassiste des Red Hot est donc bien présent dans la série " Obi-Wan Kenobi ", sortie ce 27 mai. Pas de rôle principal pour Flea, mais bien une apparition remarquée, en chasseur de primes, armé d’un blaster.