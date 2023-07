Le poète Philippe Leuckx sort un recueil d’amitiés littéraires : "la poésie, c’est comme une grande famille"

"A petits pas, comme le Poucet, le poète remonte la piste des cailloux blancs sur les pages couchées" écrit Jean-Michel Aubevert, tendre et complice dans sa préface.

Et en remontant le fil de sa vie, le poète explore ses peines enfouies, qui se déposent sur ses mots comme un voile de nuit :

Sous la lumière confinée ce tulle de solitude

Une poésie de vide, d’absence : "Dans la maison je cherche la présence comme l’on monte les marches sans trouver son rythme". Et pourtant, une lumière réside, celle de souvenirs d’enfance, d'amitiés et de nature : Oui, les saules du pré /et l’abreuvoir qui tonitrue/ à chaque mufle.

Car, pour lui, "le poème naît de la vie !" Mais ces évocations sont comme les premières étoiles d’un ciel qui s’obscurcit toujours plus, et "on va vers le soir moins léger / à force / le cœur a de ces fatigues lentes".