Le poète médiéval Geoffrey Chaucer était-il coupable ou innocent d’un viol datant de 1379 ?

Un document a été présenté le 12 octobre dernier par deux historiens : Sebastian Sobiecki et Euan Roger : ce document date de 1379, donc, un an plus tôt que le fameux "de raptu meo" et il dit que Geoffrey Chaucer et Cecily Champagne ont été tous les deux poursuivis en justice par une troisième personne, un certain Thomas Staudon.

Rappelons les circonstances : nous sommes à la fin du 14e siècle, la peste noire a ravagé l’Europe. On manque de main-d’œuvre. Ce document dit que Thomas Staudon poursuit Champagne et Chaucer parce que la jeune fille est allée travailler chez le poète alors que son contrat n’était pas terminé chez lui, bref, elle a été débauchée.

Champagne et Chaucer seraient alors codéfendeurs dans cette affaire.

Or, dans ce contexte, le mot "raptus" dans son acception d’enlèvement prend tout son sens : Cecily Champagne a été enlevée par Geoffrey Chaucer à son employeur précédent qui les poursuit tous les deux en justice. Un an plus tard, elle décide de libérer Chaucer de ce risque juridique qui pèse sur lui.