Le podcast "The Osbournes" de retour après 5 ans d’absence

Ozzy, Sharon, Kelly et Jack Osbourne font revivre leur podcast avec des épisodes familiaux et individuels dans lesquels ils discutent du bien, du mal et du paranormal.

Quiconque a regardé la série The Osbournes sait que lorsque la première famille de la téléréalité s’ennuie, les choses deviennent vite bizarres. La famille a décidé de profiter d’un moment où Ozzy n’est pas en tournée et où Sharon fait une pause à la télévision pour relancer son podcast. Mais alors que la première saison, sortie en 2018, présentait leurs souvenirs sur leur célèbre série télévisée et des discussions avec des invités de leur cercle intime, la deuxième saison tant attendue, qui sera lancée le 12 septembre, sera plus libre. "Ce n’est pas comme une émission de télévision", explique Kelly au Rolling Stone. "Nous pouvons dire ce que nous voulons."

Le nouveau format, qui comptera 20 épisodes et sera disponible en formats vidéo et audio, comprend des discussions avec toute la famille, Ozzy, Sharon, Kelly et Jack discutant sur divers sujets, de la romance au crime. Les épisodes sont enregistrés dans la maison d’Ozzy et de Sharon. Un extrait montre la famille en train de discuter de chirurgie plastique. "Tous les 5000 miles, maman va faire une mise au point", dit Jack. Sharon rétorque : "C’est vrai. Tout le monde en a besoin." Kelly est d’accord avec elle, tandis qu’Ozzy ne l’est pas du tout – et on peut dire que le débat va prendre de l’ampleur…