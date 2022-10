Le podcast pour enfants : apprendre par le son, c’est aussi une manière d’apprendre à vivre ensemble

Le podcast pour enfants n’a pas totalement remplacé le livre du soir, mais sa consommation se généralise dans les foyers. Quelles sont ses particularités ? Eclairage avec Marie-Flore Pirmez, journaliste au Ligueur.

Le podcast est devenu une habitude d’écoute chez les adultes, mais chez les enfants aussi ! Il rentre de plus en plus dans les habitudes de consommation des familles. Les longs trajets en voiture constituent souvent la porte d’entrée vers le podcast, qui remplace la traditionnelle tablette. Ce sont les références françaises qui ressortent dans les habitudes d’écoute, le marché étant beaucoup plus large qu’en Belgique.

