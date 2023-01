Le podcast "Diasporama" revient avec une nouvelle saison sur le Maroc

En 2020, la première saison de Diasporama voyait le jour, grâce à l’appel à projets lancé à l'occasion du 60ème anniversaire de l'indépendance du Congo par la RTBF et son média TARMAC dans le but de donner la voix à des jeunes concerné·e·s par ce pays et son histoire. Cette année, la chaîne réitère l’expérience avec cette fois-ci dix épisodes sur le Maroc. Nouveau pays à l’honneur, nouvelle équipe de réalisation et de production : cette fois-ci, c'est le présentateur et réalisateur Karim Yéchou, jeune étudiant bruxellois de 24 ans, qui discute avec ses invité·e·s issu·e·s de la diaspora marocaine des sujets qui les touchent et qui font partie d'eux et elles : leurs origines, leurs relations avec leurs parents, la religion, l’hospitalité, l’amour, l’homosexualité ou encore leurs personnes inspirantes.

"Avec ce podcast, on ne voulait ni tomber dans un côté victimaire, ni entretenir des stéréotypes", explique Karim. "On voulait qu’il puisse y avoir l’expression d’une jeunesse multiple avec différentes inspirations et trajectoires. Une observation de réalités différentes."

Cette pluralité des vécus se retrouve dans chaque épisode avec, autour de la table, des jeunes provenant de différentes villes de la Fédération-Wallonie-Bruxelles et aux occupations diverses : un comédien, une boxeuse, des enseignant.es et étudiant.es, etc. Karim souligne avoir été particulièrement marqué par la bienveillance qu’ont eu les participant·es les uns avec les autres, quel que soit leur réalité et le rapport qu’ils et elles entretiennent avec leurs racines.

À la question de savoir s’il manque des contenus comme celui-ci dans les médias belges francophones, le présentateur répond franchement : "le podcast a suscité l’engouement des intervenant·e·s lorsqu’on leur a parlé de ce projet parce que ce n’est pas commun d’avoir un contenu en autocréation de jeunes belges d’origine marocaine. C’est chouette, notamment parce que ça créé un dialogue avec la société. Cela permet de se faire comprendre."

>> Diasporama, saison 2 est un podcast à destination des jeunes concerné·e·s - ou pas - par ce pays et son histoire. Il est aussi une merveilleuse occasion de découvrir la culture marocaine et s’écoute dès à présent en exclusivité sur Auvio.<<