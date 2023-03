Le podcast corner : à la Foire du Livre, l'univers sonore des histoires ouvre ses portes

"On est en immersion dans la montagne avec les journalistes, c'est à la fois magnifique et désespérant" témoigne une auditrice assidue de La Première, à propos de son podcast préféré, Passe-Montagne. Et c'est bien le but de ce podcast menés par les journalistes Helena Verrier et Pascal Claude. Capturer la beauté fragile d'une montagne qui se meure. C'est un message écologique, un cri d'à-l'aide de la nature et des ses habitants.

"Et puis, on entend de beaux témoignages, de gens qui aiment vraiment la nature et qui sont aussi les victimes de ce qu'il se passe." Car ce podcast, qui se déroule dans la région de Chamonix, laisse la voix aux habitants locaux, et s'inscrit en fait dans certains des grand thèmes de cette 52e édition de la Foire du livre, l'écologie et les territoires de France.

