Le podcast "À bientôt de te revoir" s’arrête après 12 millions d’écoutes et 131 épisodes

Si vous ne connaissez pas (encore) "À bientôt de te revoir", celui-ci consiste en une discussion, à bâton plus ou moins rompu, avec une personnalité connue, le tout en présence d’un public. Jusqu’ici, rien de bien spécial. En effet, toute la particularité de l’interview réside dans les questions aussi spontanées que lunaires posées par SML (comprenez Sophie-Marie Larrouy). Jamais à l’abri d’une question saugrenue, d’une anecdote décalée, les spectateurs.trices tout comme la personne interviewée, ne peuvent jamais savoir sur quel pied danser. Un bonheur pour les oreilles, surtout dans un tel climat de bienveillance humoristique.

Pourquoi s’arrêter alors que cela fonctionne si bien ? Une reconversion dans le cinéma n’est pas à exclure pour l’humoriste qui se dit perpétuellement à la recherche d’inédits : "Je fais ce podcast depuis cinq ans et j’ai envie de faire autre chose", comme elle l’explique à Slate en novembre dernier.

"L’idée de l’arrêter là, c’était une volonté de Sophie-Marie, confirme le patron de Binge Audio Joël Ronez, et comme le format repose entièrement sur elle… En tant que producteur, j’aurais bien continué mais il faut savoir arrêter au bon moment. On a fait cinq belles saisons, je pense que c’est bien de s’arrêter quand on est au max. Et c’est aussi un moyen de laisser un peu de temps et de laisser la possibilité d’écrire autre chose plus tard."