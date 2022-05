Le POD : La nouvelle adresse pour les entreprises du digital en Brabant wallon

Avec 40% de start-up actives dans le numérique, le Brabant wallon est une terre fertile dans le secteur digital mais elle ne possédait pas encore de lieu de rassemblement pour ses différents acteurs alors que la demande était tangible. C'est désormais chose faite avec le POD, traduisez : the place of digital . Un nouvel espace où les entreprises du secteur pourront se rassembler et mettre leurs expériences respectives en commun.