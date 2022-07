Le plus vieux supporter de l’AS Rome reçoit un magnifique cadeau de son club de cœur

Vainqueur de la première édition de la Conférence League, l’AS Rome a offert une magnifique fin de saison à ses nombreux tifosi. Parmi eux, Giorgio âgé de 96 ans.

Giorgio est né en 1926 soit un an avant la création de la Roma. Supporter depuis l’époque de Masetti et Amadei, comme il le dit lui-même, il a connu tous les trophées dont les trois scudetti et les neuf victoires en finale de la Coupe d’Italie. Mais dans sa longue vie de supporter, il n’avait connu qu’une victoire en Coupe d’Europe avec le succès des Romains en finale de Coupe des Villes de foires en 1961. En battant le Feyenoord en finale de la Conférence League, les Giallorossi ont mis fin à 62 ans de disette.

Plus vieil abonné, Giorgio a vu sa fidélité récompenser. Les dirigeants de la Roma lui ont offert une magnifique récompense en ramenant à son domicile le trophée de la Conférence League. Un geste qui l’a ému au plus haut point.