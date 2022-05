Le plus stylé dans les cours de récré ? Le bic 4 couleurs !

Au pays du jeans troué et du crop top, il faut désormais ajouter le Bic 4 couleurs! Il est simple et pratique, on change sa couleur en un clic, mais certains vont jusqu’à le collectionner tellement ils l’aiment ce Bic ! La version couleurs pastels, métallisée, en velours, ou l’original avec le bas bleu… Il est l’objet de toutes les convoitises au point qu’en région parisienne, certaines écoles ont décidé de l’interdire car il entraîne des vols mais aussi de drôles d’échanges, comme en témoignait une élève au Parisien : "Tu me donnes ton DM (devoir maison) je te file un 4-couleurs !". La tendance au Bic 4 couleurs se poursuit aussi sur les réseaux où des jeunes proposent des tutos pour customiser leurs Bics et étalent leur collection de dizaines et dizaines d’exemplaires en tous genres.

Et n’allez pas croire que les adultes ne sont pas visés eux aussi : lorsque l’entreprise a sorti ses 3 modèles en bronze à 390 euros l’unité, et même un exemplaire en or serti de plus de 200 diamants pour 24.500 euros, elle savait qui elle visait !