Le plus long et le plus beau week-end de l'année, c'est celui-ci

Ce week-end est le premier plus beau et long week-end de l'année. Les journées sont encore longues et commencent à raccourcir dès la semaine prochaine. Et il n'y aura quasi pas de nuages dans le ciel durant deux jours ce qui apportera une touche étoilée au week-end. Le temps restera stable, calme et ensoleillé et ce pour quelques jours.

Ce samedi, le ciel sera dégagé avec quelques cumulus de décoration possible sur l’Ardenne. Les températures actuelles oscillent entre 9-10° sur les hauteurs et entre 13 et 14-15 degrés ailleurs. Cet après-midi, elles pourront monter jusqu’à 26 voir 28°, des températures très estivales avec quasiment pas de vent.

En soirée, les températures resteront douces et on profitera d’une belle nuit dégagée.