Le plus haut vignoble de Wallonie se trouve à Chevron !

Il y a quelques années, Katrien et Joris Dubois (qui sont frère et sœur), ont planté leurs propres vignes à Chevron, sur la commune de Stoumont, l’endroit où ils ont passé leur jeunesse. Ce vignoble, le plus haut du pays (420 mètres d'altitude !) a un sol très intéressant, riche en schiste et donnant beaucoup de minéralité. On y cultive du Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Auxerrois et du Pinot Meunier... Les Ambassadeurs ont rencontré Katrien et Joris...