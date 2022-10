"Le plus grand scoop": une collaboration potentielle entre Millie Bobby Brown et Mariah Carey annoncée à la télé américaine

Invitée dans le Tonight Show de Jimmy Fallon à la télévision américaine pour promouvoir le film "Enola Holmes 2" dans lequel elle joue et qu’elle produit, Millie Bobby Brown (Eleven dans la série "Stranger Things") a évoqué son admiration et son amitié pour Mariah Carey.

Une révélation qui a grandement surpris le présentateur vedette pensant même que la jeune comédienne le faisait marcher. Millie Bobby Brown a été en contact avec la chanteuse grâce à ses jumeaux de 11 ans, fans de "Stranger Things".

Depuis, celle qu’elle surnomme même "Mimi" est devenue une amie : "On s’est écrit aujourd’hui. Ouais, elle m’a appelé aujourd’hui."

L’actrice de 18 ans voit dans sa propre histoire, des similitudes avec le parcours de Mariah Carey : "Elle a grandi sous les yeux du public et nous nous sommes retrouvées sur tant d’aspects différents." Elle ajoute, admirative : "J’adore aussi la façon dont elle mène sa vie avec tant de pouvoir, elle a tellement de connaissances et de sagesse. Elle a été un guide incroyable pour moi ".

Mais le plus fou c’est que ces deux stars que 35 ans séparent se sont retrouvées autour d’un micro : "Nous avons chanté ensemble, oui". Quand l’animateur demande si une collaboration pourrait voir le jour, Millie Bobby Brown répond : "Potentiellement !" Et elle ajoute que Mariah Carey est "la chanteuse la plus talentueuse de tous les temps." Elle passe d’ailleurs son temps à chanter, même en faisant des tâches banales à la maison si l’on en croit Millie Bobby Brown qui imite ses vocalises : "c’est fou, elle le fait même quand on mange un plat du resto chinois."

A propos de ce duo improbable, Jimmy Fallon conclut : "C’est le plus grand scoop que j’ai jamais eu dans le Tonight Show !"

Reste à espérer que cette année on ait droit à une version du célèbre single de Noël "All I Want For Christmas Is You" pimpée à la sauce "Stranger Things". En attendant, on peut aussi rêver de voir Millie Bobby Brown incarner une autre chanteuse bien connue, Halsey, que beaucoup perçoivent comme son sosie.