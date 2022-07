Le plus grand hôtel à insectes de Belgique inauguré à Anvers... dans un cimetière

C'est "un véritable hôtel 5 étoiles" pour les abeilles, bourdons et papillons. Dans le district de Deurne à Anvers, un "hôtel à insectes" a été inauguré dans un cimetière de la ville ce vendredi, rapporte la VRT.

Avec ses 11 mètres de long, impossible de le rater. Selon la VRT, il s'agit du plus grand projet du genre de tout le pays. Il y a de la place pour tout le monde : abeilles, coléoptères, cloportes et aussi papillons vont pouvoir s'y abriter. En échange de ce nid douillet, ils veilleront sur les fleurs et la verdure du cimetière et de ses environs.