Le plus grand hôtel à insectes de Belgique inauguré…dans un cimetière !

C’est "un véritable hôtel 5 étoiles" pour les abeilles, bourdons et papillons. Dans le district de Deurne à Anvers, un "hôtel à insectes" a été inauguré dans un cimetière de la ville il y a quelques jours. Et si vous alliez découvrir ce que ça donne ?

Avec ses 11 mètres de long, impossible de le rater. Il y a de la place pour tout le monde : abeilles, coléoptères, cloportes et aussi papillons vont pouvoir s'y abriter. En échange de ce nid douillet, ils veilleront sur les fleurs et la verdure du cimetière de Ruggeveld et de ses environs.

A Deurne, ce n'est pas la seule initiative mise en place pour protéger les insectes essentiels dans l'écosystème. Dans le cimetière, l'herbe n'est tondue que deux fois par an. "Cela permet à de nombreux insectes de vivre dans l'herbe et d'assurer la pollinisation des fleurs et des plantes", a expliqué le bourgmestre du district de Deurne à la VRT.