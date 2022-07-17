Це "справжній 5-зірковий готель" для бджіл, джмелів і метеликів. У районі Дерн в Антверпені кілька днів тому на міському кладовищі було урочисто відкрито "готель для комах", повідомляє VRT. А якби ви збиралися дізнатися, що це дає?

З його довжиною 11 метрів неможливо промахнутися. Тут знайдеться місце для всіх: тут зможуть притулитися бджоли, жуки, мокриці, а також метелики. В обмін на це затишне гніздечко вони спостерігатимуть за квітами та зеленню цвинтаря Руггевелда та його околиць.