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Найбільший готель для комах у Бельгії урочисто відкрили…на кладовищі! | Le plus grand hôtel à insectes, dans un cimetière

hier à 15:00Temps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Це "справжній 5-зірковий готель" для бджіл, джмелів і метеликів. У районі Дерн в Антверпені кілька днів тому на міському кладовищі було урочисто відкрито "готель для комах", повідомляє VRT. А якби ви збиралися дізнатися, що це дає? 

З його довжиною 11 метрів неможливо промахнутися. Тут знайдеться місце для всіх: тут зможуть притулитися бджоли, жуки, мокриці, а також метелики. В обмін на це затишне гніздечко вони спостерігатимуть за квітами та зеленню цвинтаря Руггевелда та його околиць. 

У Дерні це не єдина ініціатива, запроваджена для захисту основних комах в екосистемі. На кладовищі траву косять лише двічі на рік. "Це дозволяє багатьом комахам жити в траві та забезпечувати запилення квітів і рослин", — пояснив VRT мер району Дерн. 

Le plus grand hôtel à insectes de Belgique inauguré…dans un cimetière !

C’est "un véritable hôtel 5 étoiles" pour les abeilles, bourdons et papillons. Dans le district de Deurne à Anvers, un "hôtel à insectes" a été inauguré dans un cimetière de la ville il y a quelques jours. Et si vous alliez découvrir ce que ça donne ?

Avec ses 11 mètres de long, impossible de le rater. Il y a de la place pour tout le monde : abeilles, coléoptères, cloportes et aussi papillons vont pouvoir s'y abriter. En échange de ce nid douillet, ils veilleront sur les fleurs et la verdure du cimetière de Ruggeveld et de ses environs. 

A Deurne, ce n'est pas la seule initiative mise en place pour protéger les insectes essentiels dans l'écosystème. Dans le cimetière, l'herbe n'est tondue que deux fois par an. "Cela permet à de nombreux insectes de vivre dans l'herbe et d'assurer la pollinisation des fleurs et des plantes", a expliqué le bourgmestre du district de Deurne à la VRT. 

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