"Le plus grand groupe de rock au monde" reprend Queen, David Bowie et les Rolling Stones au Stade de France

Le collectif Rockin'1000 refait parler de lui en partageant un medley de son concert du 14 mai au Stade de France.

Nous vous avons déjà parlé à de nombreuses reprises de ce super groupe rassemblant plus de 1000 musiciens issus d’Italie mais aussi du Canada, du Mexique, d’Angleterre, d’Autriche, d’Allemagne on encore de Bosnie.

50.000 spectateurs étaient cette fois-ci présents ce samedi pour applaudir les 1088 musiciens amateurs.

C'est Matthieu Chédid qui était au micro pour présenter la soirée et Fabio Zaffagnini, le créateur de Rockin'1000, a fait un premier bilan : "On a commencé à faire ça en 2015, donc on a pratiqué beaucoup. Mais toutefois, on a cherche à faire quelque chose de plus grand. Et ici, ça va être le spectacle le plus compliqué, le plus grand qu'on a jamais fait. Compliqué parce qu'il y a 1000 personnes à diriger, c'est compliqué !"

Philippe Manoeuvre parraine toujours le concept et explique : "Je suis venu en 2019 et je savais pas trop par quoi commencer, donc je dis à ce moment-là, 'écoutez, ce soir, je vous le demande : est-ce que le rock vous semble mort ?' Et là, le stade s'est levé ! Il y a eu un pandémonium : tout le monde était là, 'Mais non, nous, on est là, c'est vivant !'"