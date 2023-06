Le plus grand exercice militaire de l’OTAN expliqué aux enfants

250 avions militaires sont déployés dans le ciel de plusieurs pays européens depuis lundi pour le plus grand exercice militaire de l’OTAN. Pourquoi ? Faut-il s’inquiéter ?

L’OTAN, c’est quoi ?

C’est l’Organisation du Traité Atlantique Nord. Une alliance militaire importante qui regroupe plusieurs pays du monde dont les Etats-Unis et la Belgique.

Pourquoi cet exercice ?

Cet exercice, qui porte le nom d’ Air Defender 23, a commencé lundi dans le ciel en Allemagne et regroupe 25 pays. 10.000 participants vont s’exercer à des lancements de missiles et de roquettes, des mouvements de troupes au sol, des batailles contre des avions et des drones.

L’OTAN ne va attaquer aucun pays. Air Defender 23 est un exercice défensif au cas où quelqu’un, quelque part dans le monde, aurait envie de s’en prendre au territoire de l’alliance. Même si l’OTAN ne le dit pas clairement, cet exercice vise avant tout Vladimir Poutine. L’objectif est d’impressionner le monde et la Russie pour envoyer un message clair. Un peu comme si quelqu’un montrait ses muscles pour ne pas qu’on l’agresse.