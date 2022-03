Le plus grand chanteur de tous les temps selon Paul Stanley (Kiss)

De son côté, Robert Plant a révélé les titres qu’il emporterait avec lui sur une île déserte dans le cadre de l’émission Desert Island Discs de la BBC. L’artiste a sélectionné 8 morceaux, notamment de Mario Lanza, Eddie Cochran, Howlin' Wolf, et même un titre qu’il a partagé avec Alison Krauss, "Your Long Journey", sur leur album commun de 2007, Raising Sand. Il lui a aussi été demandé de nommer la préférée de sa sélection et il a désigné "Serenade" de Mario Lanza, tirée du film du même nom en 1957.