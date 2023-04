Le plus fort quand ça monte, Tadej Pogacar a également une bonne descente ? Pas pour Kwiatkowski

Tadej Pogacar est dans une forme exceptionnelle depuis le début de saison et transforme presque tout ce qu’il touche en or. Dernier exemple en date, sa victoire à l’Amstel Gold Race après une course parfaitement maîtrisée et un nouveau succès en solitaire à la clé.

Vainqueur de la classique Jaén Paraiso Interior, de trois étapes et du général du Tour d’Andalousie, de trois étapes et du général de Paris-Nice, 4e à Milan-Sanremo, 3e à l’E3, vainqueur du Tour des Flandres et de l’Amstel Gold Race, le coureur d’UAE n’a laissé que des miettes à ses adversaires lorsqu’il était au départ.

Et visiblement, il n’y a pas que sur le vélo que le Slovène se débrouille bien. Si Ben Healy et Tom Pidcock ont à peine touché à leur bière sur le podium de l’Amstel Gold Race, le Slovène a, lui, prouvé qu’il était aussi habile en descente qu’en montée en réalisant un affond qui a visiblement impressionné l’Irlandais Healy.

Décidément, à 24 ans, Tadej Pogacar continue de surprendre et de se montrer intraitable sur de nouveaux terrains.