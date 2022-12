"Le plus difficile c’est que ton enfant te dise 'j’ai faim'" : Valentine, maman solo, témoigne pour Viva for Life

Un événement de la vie a fait que Valentine s’est retrouvée seule sans logement avec ses enfants il y a deux mois… Prise en charge par le New Samusocial, une association soutenue par Viva for Life, elle tente de s’en sortir, mais c’est loin d’être évident tous les jours.

Valentine évite d'aller trop souvent faire les courses : "prendre le moins cher dans le magasin" et faire durer le plus longtemps possible. C'est dur pour un parent de ne pas pouvoir offrir des choses simples comme des pâtes, alors qu'il s'agit d'un des aliments de base les plus accessibles, quand son enfant le demande.

"C'est le plus difficile, que ton enfant te dise 'j'ai faim' et que tu ne puisses le nourrir qu'une fois par jour"

Valentine a réussi à trouver un endroit où loger avec ses enfants, elle espère que les choses vont changer.