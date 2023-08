Lire le nouveau roman d’Antoine Wauters, c’est faire partie de son voyage, de son analyse de la vie; c’est disséquer sa pensée, et c’est rencontrer sa famille. On entre dans l’intimité du personnage et on ose partager des bribes du quotidien. On ose parce que le livre est une invitation à éprouver le rapport que l’on a à l’enfance, et aux expériences de la vie.

"La notion de public en littérature est abstraite"

"Quand on est musicien, on a tous les soirs son public sous les yeux, mais lire c’est ça qui est magique, c’est qu’on ne sait pas qui nous lit, et moi je tiens absolument à ne pas le savoir. Ici dans un festival comme l’Intime, on a une salle qui est très belle en plus, remplie de gens curieux et c’est super touchant. Moi ça me donne foi dans cette espèce d’entreprise un peu folle qui consiste à passer une grande partie de sa vie à écrire.

Je crois que chaque minute qu'on passe à lire un livre, c'est du temps qu'on vole à tout le reste. Une soustraction qui nous accable."

Rencontre avec Antoine Wauters…

"Le plus court chemin", d’Antoine Wauters – Verdier – Une confession intime, qui n’exclut pas le mensonge et qui offre une parenthèse dans la brume de la vie.