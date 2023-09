Le plus beau but de l’année a-t-il été inscrit par le Liechtenstein ?

Sandro Wolfinger se souviendra longtemps de sa 57e sélection avec le Liechtenstein. Malgré la défaite face à la Bosnie-Herzegovine, il a claqué un but, le premier pour son pays en 2023. Et quel but.

Le Liechtenstein n’a inscrit que cinq petits buts depuis 2021 et engrangé un seul partage pour 25 défaites.

Mais ce vendredi, le petit pays a fait parler de lui. Face à la Bosnie-Herzegovine, Sandro Wolfinger a claqué une superbe reprise de volée. Mené 2-0, le milieu de 32 ans en a profité pour faire une reprise de volée du ballon à 25 mètres du but pour l’expédier directement dans la lucarne opposée.

De quoi déjà lui valoir le prix Puskas du plus beau but de l’année ? Après cinq journées, le Liechtenstein pointe au dernier rang du groupe J avec un but marqué et 16 encaissés.