Le plus ancien manuscrit enluminé en néerlandais exposé au KBR Museum

Ces soins permettent enfin à la KBR, qui a par ailleurs récemment acquis les collections de la Loterie Nationale, d’exposer ce précieux trésor littéraire aux yeux du public. Périodiquement, le musée change la sélection de documents présentés dans ses vitrines, car ces derniers sont tellement fragiles qu’ils ne peuvent être exposés trop longtemps à la lumière. Cette nouvelle sélection se concentrera notamment sur le travail de Jacob van Maerlant et sur les livres, les récits et les miniatures bibliques du Moyen Âge et de la Renaissance. D’autres documents rares de l’auteur ont été prêtés au KBR Museum et acheminés de La Haye pour l’occasion : la " Rijmbijbel " provenant de het Huis van het Boek et le " Spiegel historiael " provenant de la Koninklijke Bibliotheek.

Une occasion unique de découvrir ces chefs-d’œuvre de l’enluminure en moyen néerlandais.

La numérisation du codex a également permis la parution d’un livre, pour l’instant uniquement en néerlandais, qui s’intéresse à l’histoire de la Rijmbijbel et de son auteur, explique sa restauration et présente chaque miniature avec le texte original en moyen néerlandais et la traduction en néerlandais contemporain. "De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant : Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands" sera disponible au shop de la KBR et en librairie à partir du 22 mai.