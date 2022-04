Le plus ancien magasin de Verviers ferme ses portes

Suite au déclin de l’industrie verviétoise, les différents patrons ont dû se trouver une nouvelle place dans le paysage commercial: "Ça a été assez dur parce qu'on a vu aussi les grandes surfaces qui arrivaient, j'ai lutté, et je suis resté à Verviers aussi parce que je croyais en Verviers. Puis, depuis une quinzaine d'années, les gens se sont rendu compte quand même que ces grandes surfaces, c'était assez limité. Ils cherchaient autre chose. Et ils arrivaient chez moi, et ils avaient une qualité de service, une écoute qui n'existe plus. Et on trouvait autre chose chez moi, que ce soit du laiton, de l'inox, du fer noir, des chevilles...".

La fermeture de la quincaillerie va peiner plus d’un habitué. Une consolation: elle a été rachetée par le promoteur de "La ville dans la ville", Filip Claessens, qui conservera intérieur et façade pour y aménager sans doute un restaurant.