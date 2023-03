Le plongeon magique (et flippant!) de Taylor Swift lors de sa nouvelle tournée

C’est vendredi dernier, au State Farm Stadium de Swift City (sic) à Glendale en Arizona, que Taylor Swift a donné le coup d’envoi de sa tournée événement de 52 stades américains. Elle terminera son périple en apothéose le 9 août par 5 soirs consécutifs au So-Fi Stadium de Los Angeles (70.000 personnes/soir).

2 millions de places ont été vendues pour sa tournée en une seule journée et c’est un record historique. Sauf qu’en même temps, 14 millions de personnes au total se sont connectées pour essayer d’acheter un billet. De quoi pouvoir remplir l’équivalent de 900 stades selon Ticketmaster !

Alors pourquoi cet Eras Tour (La Tournée des Epoques) fait-il courir les foules ? D’abord, The Eras Tour est la sixième tournée de Taylor Swift, la chanteuse n’ayant pas fait de tournée depuis 3 ans à cause de la pandémie de Covid-19. On se souvient d’ailleurs de l’annulation de son concert à Werchter le 20 juin 2020.

Depuis cette tournée annulée, l’autrice-compositrice-interprète a sorti trois autres albums studios : Folklore et Evermore en 2020 et Midnights en 2022 qui demandent tous à être joués sur scène. Mais elle fait mieux encore puisque The Eras Tour passe en revue les 15 années de carrière au sommet de la chanteuse, passée de la princesse country à la superstar de la pop en 10 albums studios. Son dernier, Midnights, a brisé pas moins de 80 records et permis à Taylor Swift de s’imposer comme la plus grosse vendeuse de disques sur la planète en 2022.