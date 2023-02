Le plongeon de la mort, une tendance Tiktok dangereuse et qui fait mal

TikTok lance un avertissement sur les vidéos "Death Diving", dans lesquels des enfants se jettent dans l’eau depuis des hauteurs extrêmes, le ventre en avant (pour faire un beau plat très très douloureux).

Pratique déjà connue en Norvège depuis les années 70 (dødsing), elle a été remise au goût du jour par une Tiktokteuse (norvégienne) Asbjorg NEsje, au pseudo asbjorg_n. Dans une vidéo devenue virale, on peut la voir sauter d’un plongeoir, le ventre en avant, et de faire un gigantesque plat en planche à l’arrivée… La vidéo aurait comptabilisé plus de 45 millions de vues mais elle n’est plus visible sur son compte Tiktok aujourd’hui.